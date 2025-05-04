زار وزير الإعلام المحامي بول مرقص مساء اليوم، وزارة الداخلية والبلديات لتفقد عمل الإعلاميين في تغطية النهار الانتخابي، وكان في استقباله وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.

ورحب الحجار بوزير الإعلام قائلا: "نحن لا يفصلنا سوى حائط واحد، أشكر من خلالك زملاءك الاعلاميين والصحافيين والمصورين الذين واكبوا معنا العملية الانتخابية والتحضيرات لها أمس وباشروا منذ الصباح الباكر اليوم متابعة كل المستجدات".

من جهته قال مرقص: "حضرت إلى هنا لهدفين، الأول لأحيي جهود معالي الوزير وكل العاملين في وزارة الداخلية، وهذا تأكيد على موقف الحكومة باحترام الآجال والاستحقاقات الدستورية، ولنبدد اي تساؤل عند المواطنين حول إجراء الانتخابات من عدمه. فالحكومة تحترم الآجال الدستورية".

أضاف: "الأمر الثاني المتعلق بالاعلاميين والاعلاميات، ان هؤلاء الجنود والضباط المجهولين، هم وراء الخبر والصورة، ويجهدون ليل نهار لإيصال الصورة للناس. وما أراحني انك معالي الوزير توفر لهم الاهتمام اللازم في وزارتك بتسهيل أمورهم واعمالهم".

ووجه في اليوم العالمي للصحافة، "تحية إلى الصحافة وشهدائها الذي سقطوا بسبب اللهفة في نقل الخبر والصورة والحقيقة، فضلا عن الألم والتعب اللذين يرافقانهم دوما نتيجة مهماتهم".

وختم مرقص: "نطمح الى إقرار قانون ينصف هؤلاء الاعلاميين ويحميهم، ويصون كرامتهم بعد 30 سنة من الحديث عن صدور قانون الاعلام الجديد الذي نأمل إقراره بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم".