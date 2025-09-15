استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، نقيب الصحافة عوني الكعكي، الذي أشاد بعد اللقاء ب"قانون الإعلام الجديد الذي شارك فيه الوزير مرقص، والذي تتم دراسته في اللجان النيابية، خصوصا لجهة حماية الصحافي من استدعائه الى المراكز الأمنية والتحقيق معه عند ورود أي شكوى في حقه".



وأبدى الكعكي تقديره ل"عمل المؤسسات الأمنية اللبنانية وحرصها على حرية الإعلام والإعلاميين"، معتبرا "أن مثل هذه الشكاوى يجب أن تكون من اختصاص محكمة المطبوعات لاسيما وان القانون 77، يمنع توقيف أي صحافي تحت أي سبب من الأسباب، والاكتفاء بالغرامات المالية".



وأوضح الكعكي "أن الوزير مرقص أبلغه بأنه اتفق مع وزير العدل، على حرية إختيار الصحافي الذي يتم إستدعاؤه من قبل المؤسسات الأمنية لجهة الحضور إليها أو التخلف عن المثول أمامها والطلب منها تحويل الشكوى المقدمة في حقه الى محكمة المطبوعات"، معتبرا "هذا إنجاز يسجل لوزيري الإعلام والعدل.

وختم الكعكي :"هذا الحق يميز لبنان كأهم دولة عربية وعالمية في حرية الإعلام".