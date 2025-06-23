إستقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، في مكتبه في الوزارة، سفير البرازيل تارسيزيو كوستا، يرافقه رئيس القسم الثقافي والصحافي في السفارة بابلو بيريز سامبيدرو رومير. وتم البحث في العلاقات المتبادلة بين البلدين، بخاصة في المجال الإعلامي.



وقال مرقص بعد اللقاء:"تشرفت باستقبال سعادة سفير البرازيل، وهي زيارة تشكل بداية التعاون في العلاقات الإعلامية بين بلدينا. وتباحثنا في سبل تعاون أخرى، منها دعم تطوير تلفزيون لبنان، بالاضافة الى إمكان عرض بعض الحلقات الوثائقية او البرامج البرازيلية عبر شاشته".



وأشار الى إنه "اقترح على ضيفه، إعطاء الحق لتلفزيون لبنان بنقل أحداث رياضية لاسيما تلك المتعلقة بكرة القدم البرازيلية"، موضحا أنه "تلقى وعدا من السفير بدراسة تلك المقترحات، بالاضافة الى المقترحات الاخرى اللاحقة".

كوستا

من جهته، أكد السفير كوستا ان لقاءه بالوزير مرقص، كان "مثمرا، حيث تم تبادل للآراء حول سبل تطوير العلاقات المتبادلة، والمضي قدما بالحوارات المشتركة".



وأعرب كوستا عن سعادته لأنه "سيبحث مع المؤسسات الاعلامية في بلاده، سبل تطوير هذه العلاقات"، مشددا على انه "يتطلع قدما نحو المزيد من التعاون المشترك بين الجانبين".