Jul 11, 2025 7:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مرقص: الرئيس عون أكّد أنّ موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة وطلب من الوزراء المعنيين في الملف السياسي ضرورة طمأنة المغتربين للمجيء إلى لبنان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o