Apr 17, 2025 1:14 PMClock
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مرقص: الرئيس عون أشار إلى حرص الدول التي ستُساعد لبنان في الإصلاح وأثنى على ما قامت به الحكومة على صعيد قانون المصارف

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