أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في حديث لقناة الحدث، أنّ الجيش اللبناني "بسط سلطة الدولة في الجنوب"، مشدداً على أنّ جميع الوزارات ستدعم خطته الرامية إلى حصر السلاح.

وأوضح أنّ "تنفيذ الخطة يعود للجيش الذي يحدّد مراحلها وفق معطيات وأرقام واضحة"، لافتاً إلى أنّ هناك بعض "التقييدات" التي قد تواجه المؤسسة العسكرية في الميدان.

وأشار مرقص إلى أنّ خطة الجيش "تترجم قرارات جلسة 5 آب" وأنّ مجلس الوزراء لم يغيّر قراره الصادر في ذلك التاريخ، مضيفاً: "ننتظر دعماً إقليمياً ودولياً لمساعدة الجيش في تنفيذ هذه المهمة الوطنية".

وختم بالتأكيد أنّ إسرائيل لا تزال غير ملتزمة بترتيبات وقف إطلاق النار، ما يضع تحديات إضافية أمام تطبيق الخطة.