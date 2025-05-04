أكّد وزير الإعلام بول مرقص من مركز الإقتراع في بصاليم أنّه "نحترم الاستحقاقات الدستورية وسنجري الانتخابات مهما كانت الظروف وهذه خطوة على طريق تفعيل اللامركزية."

واقترع وزير الإعلام المحامي بول مرقص للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن، بعد مشاركته في القداس في كنيسة سيدة النجاة.

ودعا إلى المشاركة في الانتخابات بديموقراطية، مشيرا الى ان "الدولة بتوجيهات رئيس الجمهورية حريصة على إجراء هذا الاستحقاق في موعده بكل سلاسة وهدوء".



وقال: "فلتكن معركة ديموقراطية، وفي ختام هذا النهار، فليهنئ الخاسر الرابح، سواء بلديا او اختياريا، بكل سلميّة وديموقراطيّة وحضارة، وفي هذا دليل على أنّ الحكومة، بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي رأيتموه يقوم صباحاً بزيارات ميدانيّة، ودولة رئيس مجلس الوزراء في النداء الذي أطلقه مساء أمس، حريصة على هذا الاستحقاق".

وإذ أثنى على التنظيم الذي قامت به وزارة الداخلية، أكّد "إصرار الحكومة على احترام الآجال والمواعيد الدستورية، بعد تأجيل لمرات عدّة، لئلا يتردّد اللبنانيون بعد الآن في حسم تفكيرهم لناحية تأكيد حصول الانتخابات في ظلّ هذا العهد الرئاسي الجديد، وهذه الحكومة الجديدة، في مواعيدها مهما كانت الصعوبات".

وقال: "بهمّة الناس وتعاون الجميع وسهر الدولة بكل أجهزتها، ولاسيما وزارة الداخلية والبلديات وعلى رأسها الوزير حجار، سينجز الاستحقاق اليوم الذي يشكّل مدماكاً على طريق تفعيل اللامركزية".

وختم: "أهمّية اللامركزية هي في الإنماء حيث تشكّل البلديات الوحدات التي بها وعبرها يتمّ تفعيل انماء المناطق، وبالتالي لن يبقي الكاهل على الدولة المركزية".