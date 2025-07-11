Jul 11, 2025 7:26 PMClock
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مرقص: اعتبار العناصر الفارّة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودة من الخدمة الفعلية مع التنازل عن بعض حقوقها

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