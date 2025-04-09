أكد وزير الاعلام المحامي بول مرقص دعمه للدراما اللبنانية ووقوفه الى جانب هذا القطاع لتحقيق مطالبه وتأمين الحماية اللازمة لتطوره وانتشاره، معرباً عن ايمانه بأن "الإنتاج الدرامي اللبناني يشكل قيمة ثقافية واقتصادية لا تقل أهمية عن باقي القطاعات الحيوية في البلاد، وإن أي دعم لهذا القطاع سينعكس إيجاباً على صورة لبنان في الخارج، وسيساهم في استقطاب الاستثمارات العربية والدولية".

كلام مرقص جاء خلال استقباله وفدا من "تجمّع منتجي الدراما في لبنان"، الذي عرض واقع القطاع وأبرز العقبات التي يواجهها والتي تمنع انتشاره، مع تقديم اقتراحات عملية تهدف إلى دعمه وتمكينه.

وضمّ الوفد المنتجين: مروان حداد، جمال سنّان، ايلي سمير معلوف، رائد سنّان وزياد الشويري.

وشرح الوفد للوزير مرقص، "ما يعانيه قطاع الدراما اللبنانية من تحديات متزايدة تهدد استمراريته وتطوره، وضرورة دعمه نظراً لدوره المحوري في تعزيز الهوية الثقافية للبنان وإبراز صورته الحضارية في العالم العربي".

وتم الاتفاق على "تطوير آلية تعاون بين المنتجين اللبنانيين ووزارة الإعلام، وتفعيل دور تلفزيون لبنان كمنصة داعمة للإنتاج اللبناني، من خلال آلية تعاون يتم الاتفاق عليها مع ادارة التلفزيون".