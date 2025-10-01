استقبل وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص في مكتبه في الوزارة، سفير فنزويلا في لبنان خوسيه فيومورجيه.

وقال الوزير مرقص بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء سعادة السفير خوسيه فيومورجيه، وتم التباحث في موضوع التعاون الإعلامي، وخصوصًا في ما يتعلق بإعادة النظر بوضعية وكالة "تيلي سور" في سوريا والشرق الأوسط، وهي محطة تلفزيونية ووكالة أنباء ومنصة إعلامية بارزة في أميركا اللاتينية، تغطي فنزويلا وعدداً كبيراً من دول القارتين الأميركيتين".

وأضاف: "سهلت للسفير الإجراءات داخل وزارة الإعلام في الأقسام المختصة، من أجل إعادة ترتيب الوضعية القانونية للوكالة، بهدف إقامة مكتب إقليمي لها ينطلق من بيروت إلى الشرق الأوسط. وقد بدأت هذه المعاملات تسلك مسارها القانوني المناسب لتفعيل عمل الوكالة من لبنان، بما يعزز التعاون الإعلامي البنّاء بين البلدين".

وختم مرقص بالقول: "وعدني السفير بالسعي إلى إقامة جسور تعاون إضافية بين فنزويلا ولبنان، ودعم الإعلام اللبناني ونشكر له هذه الزيارة".

بدوره قال السفير الفنزويلي: " نشكر وزير الاعلام الصديق بول مرقص وقد تباحثنا في شأن تطوير العلاقات بين فنزويلا ولبنان. والمعروف ان الجالية اللبنانية في فنزويلا كبيرة جدا وهي تلعب دورا هاما في البلد، لكن العلاقات الإعلامية و الثقافية بين البلدين ليست في المستوىنفسه، ونحن تحدثنا في هذا الشأن وان شاء الله يبدأ قريبا التعاون بين البلدين ، وفي الوقت نفسه نعطي الصورة الواضحة عما يجري في لبنان ومن ثم في كل الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية".

كذلك استقبل الوزير مرقص وفداً من المعهد المالي و الحوكمة في جامعة esa ضم رئيس اللجنة التنفيذية أسامة سلمان و نائبة الرئيس منى مكاوي، أمينة السر لارا معكرون، والسكرتير العام للمعهد هادي الأسعد والأعضاء باميلات أبي حمد جمانة يونس و رجا عبد الله.

وكان اللقاء مناسبة للتشاور حول أهمية تعزيز مفاهيم الحوكمة الرشيدة في لبنان، ودور الإعلام في نشر الوعي على الشفافية والمساءلة.

كما تم الاتفاق على التعاون المستقبلي بين وزارة الإعلام والمعهد بهدف نشر التوعية على هذا الموضوع .