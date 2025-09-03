المركزية - استقبل وزير الإعلام بول مرقص، في مكتبه في الوزارة، "رابطة خريحي الإعلام" برئاسة مدير الدراسات والمنشورات في وزارة الإعلام خضر ماجد، الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت رابطة خريجي الإعلام بزيارة وزير الإعلام بول مرقص، وكان عرض لمجمل الوضع الإعلامي العام في البلد، ولا سيما التعيينات الأخيرة التي تمت في تلفزيون لبنان، وقد أثنينا على ما حصل، وأكدنا أن تعيين الدكتورة اليسار نداف جاء في مكانه، لكونها عضوا في رابطة خريجي الإعلام ووصلت بكفاءتها الى هذا الموقع".



ونوه ماجد "بما وصل إليه ملف تقاعد الإعلاميين في وزارة الإعلام، آملا "أن يلقى الخواتيم السعيدة في الهيئة العامة لمجلس النواب".



وأشار الى "أن البحث تطرق الى مواضيع خاصة بالرابطة، وقانون الإعلام الجديد، وضرورة حفظ موقع خريجي الإعلام في هذا القانون في أي مؤسسة جديدة يتم إنشاؤها، بحيث يكون لهم الموقع الأكبر في تلك المواقع الإعلامية. كما تطرق البحث إلى مسائل أخرى أكاديمية، بالإضافية الى مواضيع التدريب وتعديلات يجب أن يتضمنها القانون، في إطار علم البيانات والذكاء الاصطناعي والتطور الإعلامي الحاصل في البلد".



وكشف "ان الوفد إستمع الى شرح مسهب من الوزير مرقص حول تلك النقاط، بالاضافة الى التطرق الى الوضع السياسي العام في لبنان، وان وزير الاعلام أكد اهمية الحوار، وأن مصلحة البلد فوق أي اعتبار".