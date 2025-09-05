Sep 5, 2025 7:16 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مرقص: أيّ تقدم نحو تنفيذ الورقة الأميركية يبقى مرهونا بخطوات إسرائيل والجيش سيباشر تنفيذ الخطة وفقاً لإمكانياته وعرض قائد الجيش المعوقات ومن بينها الاعتداءات الإسرائيلية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o