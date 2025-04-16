استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص وفدا من طلاب جامعة بيروت العربية - _ قسم الإعلام، برفقة مديرة القسم الدكتورة إيمان عليوان ومديرة البرامج في "إذاعة لبنان" ريتا نجيم.



وخلال اللقاء طرح الطلاب أسئلة على وزير الإعلام تمحورت حول مستقبلهم في حال دخولهم عالم الإعلام، وكذلك سألوا عن قانون الإعلام وعما اذا كان سينصف الإعلامي في حال تمت ملاحقة القضاء لبعض الإعلاميين.



وأكد الوزير مرقص للطلاب،أنه "يعمل على إلغاء الجرم الجزائي عند الصحافيين من أجل حمايتهم".



وتم البحث في بعض المواضيع المتعلقة بمهنة الإعلام ،إذ أكد الوزير"الوقوف إلى جانب الإعلاميين والعمل على ضمان حمايتهم واستقلالية المهنة"، آملا "إقرار القوانين في أقرب فرصة بعد إحالتها إلى المجلس النيابي".

وعبر الطلاب خلال اللقاء عن قلقهم تجاه الأخبار المضللة، فأشار وزير الإعلام إلى "وجود تعاون مع منظمة "اليونسكو" وورش التدريب التي نظمتها وكالة الصحافة الفرنسية من أجل التوعية في موضوع الأخبار المضللة".

وعن الإعلام الرسمي ومدى قدرته على استيعاب الشباب، لفت إلى "أن تلفزيون لبنان والوكالة والاذاعة، تستطيع ان تحتضن الشباب من خريجي الإعلام وانه فتح باب التلفزيون أمام تطوّع المتفوّقين من طلاب الاعلام".



وفي ختام اللقاء، تمنى الوزير مرقص للطلاب التوفيق في مسيرتهم الإعلامية.



فلحه

وكان الطلاب قاموا بجولة في وزارة الاعلام، شملت المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه الذي تحدث عن الإعلام عموما وأهمية دور الاعلاميين وتخصصهم في هذا المجال.

وركز على أهمية الثقافة والتثقيف للاعلامي، عارضا لدخول الذكاء الاصطناعي إلى عالم الإعلام، ومركزا على الفرص التي سستتاح في هذ المجال.



جولة

كذلك زار الطلاب مدير "الوكالة الوطنية للاعلام" زياد حرفوش، ومدير "اذاعة لبنان" محمد غريب،اللذين شرحا لهم آلية العمل في الوكالة والاذاعة.

وتفقدوا أقسام الوكالة والإذاعة.