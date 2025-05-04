May 4, 2025 4:07 PMClock
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مرعب: وردتنا استفسارات من المواطنين حول إمكان شطب أسماء من لائحة وكتابة أسماء أخرى عليها ونحن زوّدنا الجميع بالمعلومات المطلوبة وكلّ الشكاوى التي وردتنا حوّلناها إلى قوى الأمن

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