Jul 29, 2025 11:12 AMClock
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مرصد الأمن الغذائي العالمي: سوء التغذية وصل إلى عتبة المجاعة في مدينة غزة

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