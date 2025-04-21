اقيمت قبل ظهر اليوم، مراسم تكريمية ووداعية في باحة مستشفى الشيخ راغب حرب في تول النبطية، للملازم في الجيش محمود احمد زيتون والمعاون الاول علي ابراهيم احمد والرقيب الاول جودات سليم نورا، والذين استشهدوا امس، اثر انفجار حصل بآليتهم اثناء نقلهم مواد غير منفجرة على طريق بريقع - القصيبة.

وقد سجيت جثامين الشهداء الثلاثة في الغرفة المخصصة لتوديع شهداء المقاومة في المستشفى، وقد ازدانت بالورد واحاطتهم صور شهداء في المقاومة، وودعتهم عائلاتهم بالقاء النظرات الاخيرة عليهم.

بعد ذلك، رفعت الجثامين على اكف عناصر من الجيش اللبناني، وقد لفت بالعلم اللبناني، ووسط نثر الورود والزغاريد، ادت ثلة من العسكريين التحية العسكرية للشهداء الثلاثة، فيما سار امام النعوش حملة الاكاليل والاوسمة.

ثم نقلت سيارات اسعاف للجيش جثامين الملازم زيتون الى بلدته عكار العتيقة، والمعاون الاول احمد الى بلدته حزرتا البقاعية، والرقيب الاول نورا الى بلدته بلاط - مرجعيون ليواروا في الثرى في بلداتهم.