Apr 20, 2025 8:03 PMClock
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مراسل mtv من واشنطن: وفد لبنان برئاسة جابر سيعرض برنامجه الإصلاحي لتعزيز الثقة مع المؤسسات والدول المانحة وكنعان سيلتقي أورتاغوس وبعثة صندوق النقد

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