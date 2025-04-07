Apr 7, 2025 6:11 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مراسل الحدث: قتيلان بينهم صحفي جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للصحفيين في خان يونس

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o