المركزية - ردّ رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد على تصريحات رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل نبيه بري، معتبرًا أنّ "من رهن الطائفة الشيعية لإيران، وزجّ بها في حروبٍ لا علاقة لها بها في سوريا والعراق واليمن، وخلق فائض قوةٍ على حساب الدولة والمؤسّسات، هو من عزلها فعليًا عن عمقها العربي وهويّتها اللبنانية، لا من يطالب بحقّ المغتربين في التصويت لجميع النوّاب الـ128".

وقال مراد في بيان إنّ "من استجلب الحروب والدمار إلى لبنان، ودمّر بيوت اللبنانيين واقتصادهم، وفرض معادلات السلاح على حساب الشرعية، لا يحقّ له أن يتحدّث عن عزلٍ أو شراكةٍ أو عدالةٍ في التمثيل".

كما أكد أنّ "ضمان حقّ جميع اللبنانيين في الاقتراع هو تأكيدٌ على المساواة بين أبناء الوطن، وليس استهدافًا لطائفةٍ أو مكوّنٍ بعينه. المساواة هي جوهر الشراكة الحقيقية، لا الهيمنة ولا التبعية".

وتابع: "أين كان هذا الادّعاء بالعزل بين عامَي 2018 و2022 حين كانت منظومة بري وحزب الله تهيمن على البلاد وتتحكّم بمصير اللبنانيين تحت القانون نفسه؟ من عزل الطائفة هو من صادر قرارها وربطها بمشاريع إقليمية دمّرت لبنان وأفقرته".

وختم مراد مستغربًا "محاولات التغطية على فشل المنظومة في إدارة الدولة، عبر خطابٍ طائفيٍ بائد، لم يعد ينطلي على أحد، بينما الحقيقة باتت واضحة: من يخدم مشروع إيران هو من عزل طائفته عن لبنان وعن محيطها العربي، لا من يطالب بالحق والعدالة والمساواة بين اللبنانيين كافة".