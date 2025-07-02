المركزية - وقعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمركز التربوي للبحوث والإنماء مذكرة تفاهم في مقرها، للتعاون في العديد من المجالات ذات الإهتمام المشترك وفقاً للأنظمة والقوانين والتشريعات المرعية الإجراء. وتهدف هذه المذكرة إلى بناء تعاون بين الطرفين من أجل نشر ثقافة النزاهة والمعارف المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته عبر تعزيز التعاون العلمي، وتدريب وتنمية القدرات البشرية المتخصصة، وتطوير المناهج والبرامج والمواد الدراسية، وتشجيع البحوث ذات الصلة، ودعم القيام بأنشطة من خارج المناهج، وإجراء المسابقات.

ووقع عن الهيئة رئيسها القاضي كلود كرم بحضور الأعضاء فواز كبارة، القاضية تريز علاوي، علي بدران، كليب كليب، جو معلوف، وعن المركز رئيسته هيام اسحاق بحضور وفد من المركز ضم كل من ايلي مخايل، انطوان قطار، اكرم سابق، جهاد صليبا. حيث كانت كلمات متبادلة مع التأكيد على ترجمة مذكرة التفاهم بين الجانبين الى واقع على الارض ينمي القدرات ويعزز مفهوم مكافحة الفساد وإستئصاله في لبنان.

ويتعاون الطرفان فيما بينهما على تنفيذ هذه المذكرة بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية عند الحاجة، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، وتوفير خبراء وفنيّين من ذوي الإختصاص، وكذلك تنظيم مؤتمرات وندوات وجلسات عمل ودورات تدريبية ، وأي وسيلة اخرى يتفقان عليها.