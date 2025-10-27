Oct 27, 2025 8:17 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مدير منظمة الصحة العالمية: مقتل ممرضة وإصابة 3 من الطواقم الطبية في هجوم على مستشفى الولادة في الفاشر أمس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o