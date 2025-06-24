Jun 24, 2025 10:28 AMClock
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مدير منظمة الصحة العالمية: مقتل أكثر من 40 مدنياً بينهم أطفال في هجوم على مستشفى في غرب كردفان بالسودان

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