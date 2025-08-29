Aug 29, 2025 5:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مدير مكتب زيلينسكي يقول إنه ناقش مع المبعوث الأميركي ويتكوف رفض روسيا عقد اجتماع ثنائي إضافةً إلى الضربة الأخيرة على كييف

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o