May 7, 2025 9:45 AMClock
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مدير مطار صنعاء: الهجوم الإسرائيلي على مطار صنعاء تسبب في خسائر بقيمة 500 مليون دولار

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