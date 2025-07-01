Jul 1, 2025 3:09 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مدير مجمع الشفاء في غزة: توقف المولدات الكهربائية للمستشفى خلال ساعات يهدد حياة المرضى

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o