Aug 3, 2025 6:49 PMClock
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مدير قوى الأمن الداخلي في السويداء: تواصلنا مع الوسطاء الضامنين لوقف إطلاق النار لإعادة التهدئة للمدينة

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