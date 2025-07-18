Jul 18, 2025 2:22 PMClock
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مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران: لا انقطاع تاماً للمياه إنّما هناك شحّ كبير واضطررنا الى اعتماد تقنين قاسٍ لضمان تأمين المياه حتّى الشتاء المقبل

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