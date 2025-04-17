Apr 17, 2025 2:11 PMClock
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مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيال غروسي: أمام طهران ووشانطن وقت قصير للتوصل إلى اتفاق

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