Jun 30, 2025 9:51 AMClock
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مدير سي آي أيه لأعضاء بالكونغرس: تقديرات بأن معظم اليورانيوم الإيراني المخصب ما زال تحت الأنقاض في أصفهان وفوردو

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