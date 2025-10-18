10:53 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مدير جمعية الإغاثة الطبية في مدينة غزة للجزيرة: هناك 170 ألف جريج بحاجة لعمليات جراحية لا نملك أدواتها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o