Jun 25, 2025 11:53 AMClock
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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: عودة المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية هي الأولوية الأولى

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