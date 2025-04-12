Apr 12, 2025 12:06 PMClock
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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الحاجة لاتفاق بين واشنطن وطهران تمثل مصدر أمل

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