Jul 25, 2025 11:30 AMClock
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مدير الوكالة الدولية الذرية رافايل غروسي: على إيران أن تكون شفافة بشأن منشآتها النووية وأنشطتها

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