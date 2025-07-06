زار مدير المكتب الاقليمي للمنظمة الفرنكوفونية في لبنان السفير ليفون أميرجيان، على رأس وفد من المكتب، مركز المطالعة والتنشيط الثقافي CLAC في مدينة صور، يرافقه الخبير اوغسو هونفو وممثلة وزارة الثقافة المديرة التنفيذية للمكتبة الوطنية جلنار عطوي سعد، وكان في استقبالهم النائبة الدكتورة عناية عز الدين، رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق ونائب الرئيس علوان شرف الدين والأعضاء ومدير مركز المطالعة والتنشيط اسماعيل شرف الدين، وتأتي الزيارة ضمن سلسلة جولات لتفقد مراكز المطالعة ميدانيًا والاطلاع على ما تحتاجه لتواكب التطور التكنولوجي.

واطلع أميرجيان والوفد المرافق على آلية سير العمل في المركز، والقى كلمة أكد فيها ان "هذه الخطوة تأتي في اطار المهمة التي يقوم بها المكتب الاقليمي للفرنكوفونية عبر الخبير لمراكز الCLAC اغوسو هونفو بالتعاون مع وزارة الثقافة من أجل حل المشاكل وتقييم مراكز المطالعة والوقوف على حاجياتها والتحديات التي تواجهها من أجل تحديد كيفية دعمها وتطويرها".

أما ممثلة وزارة الثقافة فلفتت الى ان "الوزارة وضمن اعدادها لاستراتيجية ثقافية مع عدد من الشركاء، هي بصدد وضع خطة عمل متطورة لمراكز المطالعة والتنشيط الثقافي CLAC التابعة لها في كل المناطق اللبنانية لتنميتها وتفعيلها وتطويرها".

بدورها رحّبت عز الدين بالوفد وأشادت ب"هذه الخطوة المهمة جدًا والتي تندرج ضمن الاستراتيجية التي تحاول وزارة الثقافة وضعها". وطالبت ب"العمل على تنشيط الحركة الثقافية في المدينة وربطها بالحركة السياحية والاقتصادية"، مشيرة الى "بعض التحديات التي يفرضها المكان رغم رمزيته، بالاضافة الى التحديات التي يفرضها وجود التكنولوجيا والتحول الرقمي"، وأمِلت "وضع خطة من أجل تطوير هذا المسار بمدينة صور ووصله بالحركة الثقافية في المدارس داخل المناطق المجاورة".

وختمت بالإشارة الى أن "الجنوب وجبل عامل لطالما كانا منارة ثقافية تنتج الأدب والشعر والفكر النقدي على أمل استرجاع هذه الميزات في هذه المناطق العزيزة من لبنان".

وعلى هامش الزيارة كان للسفير أميرجيان والوفد جولة في المواقع الأثرية والتراثية في مدينة صور، أولمت بعدها عز الدين على شرفهم.