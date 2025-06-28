Jun 28, 2025 11:36 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة في غزة : الأوضاع في القطاع تزداد سوءا و66 طفلا توفوا بسبب الجوع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o