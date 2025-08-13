Aug 13, 2025 8:58 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مدير الصليب الأحمر في سوريا للتلفزيون العربي: تقديراتنا تشير إلى مقتل أكثر من ألف شخص وسقوط مئات الجرحى في أحداث السويداء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o