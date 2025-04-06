Apr 6, 2025 8:36 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني بغزة للجزيرة: لا نملك أي مركبات إسعاف في رفح والمنطقة الوسطى

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o