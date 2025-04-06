Apr 6, 2025 2:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مديرية الإعلام في حلب لـ"سانا": لا صحة للأنباء التي تتحدث عن توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن في حلب وقوات سوريا الديمقراطية والاتفاق قائم ويتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط له

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o