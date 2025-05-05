May 5, 2025 10:43 AMClock
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مديرية أمن ريف دمشق تتسلم أسلحة وذخائر من وجهاء وأهالي مدينتي صحنايا وأشرفية صحنايا، في إطار الاتفاق لحصر السلاح بيد الدولة، حفاظاً على الأمن والسلم الأهلي

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