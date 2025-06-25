Jun 25, 2025 9:48 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية: إعادة بناء منشآت نطنز وفوردو وأصفهان سيستغرق سنوات إذا أرادت إيران ذلك

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o