Jul 17, 2025 10:40 AMClock
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مدفيديف: على روسيا أن ترد على الغرب بأقصى درجة ممكنة بما في ذلك تنفيذ ضربات وقائية إذا لزم الأمر

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