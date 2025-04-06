أُعلن في عاصمة الجنوب صيدا عن اضراب عام في المدينة، تجاوبا مع الاضراب العام العالمي "تضامنا مع الاهالي في غزة المحاصرة" حيث يرتكب الاحتلال الصهيوني فيها ابشع المجازر في تاريخنا المعاصر حتى وُصف ما يجري فيها ب " يوم القيامة " .

وفي هذا الاطار، وُجهت الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة بكثافة ب "مسيرة الغضب" التي سيتم تنظيمها يوم غد عند الساعة الخامسة عصرا، استنكارا لما يجري في غزة ولتحريك الصمت العالمي المريب واعادة توجيه البوصلة إلى هذه البقعة المنكوبة من العالم، والتي عانت وما تزال منذ اندلاع الحرب الكثير من الأهوال".

وتنطلق المسيرة التي تشارك فيها هيئات علمائية وحركات كشفية ولجان مسجدية وتجمعات مؤسساتية وهيئات طبية وروابط طلابية وتجمعات مدرسية ولجان احياء صيداوية ويشارك فيها ناشطون مدنيون من ساحة ايليا وتجوب شوارع المدينة وصولا إلى ساحة النجمة، وذلك لمطالبة العالم بإدانة "الوحش الاسرائيلي عما يرتكبه من مجازر ومن سياسة تجويع وابادة ممنهجين ضد الاهالي ورفضا لمشاريع التهجير ومسار التطبيع".

كما واعلن عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمحال التجارية في صيدا التزامه الاضراب.

وفي مخيمات المدينة، ولا سيما عين الحلوة والمية ومية، وجّهت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الدعوة إلى النفير العام والإضراب الوطني المجتمعي الشامل لكل المؤسسات الوطنية والاجتماعية والمحلات التجارية "تضامنا مع غزة ورفضا للعدوان الغاشم المستمر".

وعلنت مدارس مدينة صيدا الخاصة الإضراب العام يوم غد الاثنين "تضامناً مع غزة واستنكاراً لاستمرار الابادة الجماعية لأهلها وسط الصمت المريب الذي يسود العالمين الاوروبي والعربي".

وفيما أكدت روابط معلمي المدارس الرسمية (الثانوي، التقني والاساسي) في بيان تضامنها مع غزة، أعلنت لجان أولياء الطلاب فيها التزامها وانضمامها الى تحرك نظيراتها الخاصة.

الى ذلك، وفي سياق الالتزام بالاضراب، أعلنت مؤسسات عدة في المدينة تأييدها للتحرك المقرر غداً.

وبالتزامن دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، الى "إضراب وطني ومجتمعي شامل استنكارا ورفضاً للعدوان الصهيوني المستمر ودعماً وإسناداً لأهلنا في غزة".

كما دعت المنظمات الشبابية والطلابية الفلسطينية، في بيان، الى "تنفيذ `الإضراب العام غداً في كل المخيّمات والتجمعات الفلسطينية"، وطالبت "جميع القوى الحيّة في هذا العالم" ب"الوقوف الى جانب قضيّتنا العادلة".

والجدير ذكره ان هيئات علمائية وحركات كشفية ولجان مسجدية وتجمعات مؤسساتية وهيئات طبية وروابط طلابية وتجمعات مدرسية ولجان أحياء الصيداوية، دعت في بيان، "أمام هول المجازر، وفي ظل الصمت الرسمي واستنكاراً لسياسة التجويع الممنهج، ورفضاً لمشاريع التهجير، وتصدياً لمسار التطبيع"، الى "أوسع مشاركة في مسيرة الغضب التي ستنطلق عند الخامسة من عصر يوم غد الاثنين من ساحة تقاطع ايليا في صيدا وتنتهي عند ساحة النجمة".