المركزية - كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "في اليوم الوطني السعودي 95 الذي لا يُجسّد فقط تاريخًا عريقًا، بل يُعبّر عن مستقبل واعد تقوده رؤية 2030 التي أرست دعائم نهضة شاملة في مختلف القطاعات، أتقدم بأحرّ التهاني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، متمنّيًا للمملكة دوام التقدّم والازدهار والمزيد من الإنجازات التي تُلهم المنطقة بأسرها. لبنان، الذي تربطه بالمملكة علاقة متينة وروابط تاريخية راسخة، يثمّن دائمًا مواقفها الداعمة له ولشعبه في أصعب الظروف ومختلف المحطات".