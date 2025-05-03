كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "ندين الأحداث المشبوهة في سوريا، والتي أدت إلى مظاهر العنف وسقوط الضحايا، ونراهن على أصوات العقلاء لإخماد الفتنة عبر الحوار الذي هو أقصر الطرق وأسلمها إلى حماية الاستقرار وحقن الدماء وقطع الطريق على من يريد الاستثمار بالفتنة والفوضى، خلافًا لمصلحة سوريا وشعبها. ونستنكر الحادثة التي حصلت في عاليه، والتي تم تطويقها بجهود جميع الحريصين على السلم الأهلي. سنكون بما نمثل وما نؤمن به في مواجهة أي منحى تخريبي الهدف منه تعكير صفو العلاقات بين المكونات اللبنانية، لإخماد كل فتنة في مهدها".