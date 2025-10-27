المركزية - اعلن رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس" مقاطعته الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب غدًا، انطلاقًا من موقفي الثابت وإيماني المطلق بحق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع لـ128 نائبًا وتقرير مصير لبنان".

اضاف: "لا يجوز تعطيل العمل البرلماني، وتجاوز الأصول القانونية في إدراج اقتراحات القوانين خلافًا للمادة 110، وتجاهل إرادة الأكثرية النيابية التي تطالب بحق المغتربين في الاقتراع".

وختم: "معركتنا مستمرة دفاعًا عن حق المغتربين الذين صانوا لبنان في أحلك الظروف وكانوا سندًا دائمًا لبلدهم وساهموا في إنعاش اقتصاده".

وكتب مخزومي أيضًا عبر منصة "اكس": "نتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلة الشاب إيليو أبو حنّا، الذي خسر حياته قرب مخيم شاتيلا ، ونطالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الفورية والحاسمة لمحاسبة المرتكبين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، فلا أمن ولا استقرار في ظلّ السلاح المتفلّت".

وأشار الى إنّ "ما حصل يؤكد مجددًا أنّ نزع السلاح من جميع المخيّمات الفلسطينية أصبح ضرورةً وطنيةً وأمنيةً عاجلة، فلا يجوز أن تبقى أيّ بقعة على الأراضي اللبنانية خارج سلطة الدولة والقانون".

وختم: "آن الأوان لوضع حدّ نهائي لهذا الواقع الشاذّ، واستعادة هيبة الدولة كاملةً على كامل أراضيها".