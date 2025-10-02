استقبل النائب فؤاد مخزومي، السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، على مأدبة فطور في دارته في بيروت، في لقاء يعكس عمق العلاقات اللبنانية-السعودية. وأكد مخزومي خلال كلمته على الثوابت المشتركة بين البلدين والدور السعودي الداعم للبنان في مختلف المحطات.

وقال مخزومي: “يشرفني استقبال سعادة السفير وليد البخاري، الذي يمثل عمق العلاقة التاريخية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، القائمة على الثوابت والقيم والمصير المشترك، لا على المصالح العابرة. لقد كان للسعودية دور بارز في دعم وحدة اللبنانيين وصون مؤسسات الدولة، ومساندة الشرعية اللبنانية في كل المحطات الحرجة.”

وأضاف: “نثمن نشاطكم الدبلوماسي المستمر وسعيكم لجمع الكلمة وتعزيز الدولة وحماية سيادة لبنان، وقد كسبتم ثقة واحترام اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم. كما نُثمن الدعم السعودي بقيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والجهود المتواصلة لسعادة الأمير يزيد بن فرحان لتعزيز استقرار لبنان ووقايته من الانهيار.”

وختم مخزومي: “كلبنانيين مخلصين، نؤكد التزامنا بدفع المسار الإصلاحي قدمًا، من خلال تطبيق اتفاق الطائف والقرارين 1701 و1559، وصولًا إلى تنفيذ الخطوات اللازمة لنزع سلاح حزب الله وكل الميليشيات على الأراضي اللبنانية. نرحب بكم أخًا وسفيرًا صادقًا ووجهًا مشرقًا للدبلوماسية السعودية والعربية.”