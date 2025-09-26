المركزية - كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "بيروت أُخذت اليوم رهينة بقرار من حزب الله، الذي لم يكتفِ بخطف الدولة والانقلاب على قراراتها، بل تمادى أيضًا إلى احتلال الرموز الوطنية، وتحويل العاصمة إلى منصة دعائية لمشروعه الخارج عن الإجماع اللبناني. ما حدث على صخرة الروشة يُشكّل انتهاكًا صارخًا لهوية بيروت، ومحاولة لفرض واقع دخيل عليها. نعم، مسؤولية الحكومة قائمة. فالسؤال اليوم: ماذا ستفعلون؟ هل سيبقى الصمت هو الردّ على هذا الانتهاك الفاضح؟ أم سنشهد تحرّكًا يعيد لبيروت هيبتها، وللدولة كرامتها؟".