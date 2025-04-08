المركزية - كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "نؤكد المناصفة في المجلس البلدي لبيروت، وهي ليست منة من أحد على أحد، بل قناعة راسخة في نسيج العاصمة والروابط العميقة التي تجمع كل مكوناتها وعائلاتها. ونرفض تحويل المناصفة الى مزايدة، ومنعاً لذلك نؤيد تثبيت المناصفة في القانون وإضافة تعديل نراه حيويًا وضروريًا، يقضي بتحديد مهلة زمنية لتنفيذ قرارات المجلس البلدي، على أن تصبح نافذة في حال عدم الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماَ. سنكون الى جانب أهالي بيروت الذين يعرفون مسؤوليتهم جيداً في اختيار مجلس بلدي يمثل كل الأطياف البيروتية والعائلات، مجلس يمثل العاصمة ويعمل بكفاءة واستقامة كفريق عمل يكون على رأسه من يتحلى بالسيرة النظيفة والتفاني من أجل الخدمة العامة".