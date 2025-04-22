Apr 22, 2025 11:41 AMClock
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مخزومي من دار الفتوى: الأهم هو تطبيق القرار 1701 لوقف الاعتداءات على لبنان وعلى الحكومة أن تُباشر بذلك وأن تدعم الجيش اللبناني

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