عقد "منتدى حوار بيروت" اجتماعاً استثنائياً، في دارة نائب بيروت فؤاد مخزومي، للوقوف على آخر التطورات الحاصلة في شأن الاعتداء الذي حصل على بيروت ومقام رئاسة مجلس الوزراء أمام صخرة الروشة.

وأكد مخزومي في افتتاح الاجتماع أن ما حصل الخميس "اعتداء سافر على بيروت، واستعادة لأحداث 7 أيار 2008 البغيضة".

وشدد على "التمسك بقرار الحكومة الصادر في 5 آب لجهة حصر السلاح لأن لا دولة إن لم يكن السلاح حصراً بيد الأجهزة الأمنية الرسمية".

وأشار النائب مخزومي إلى أن "الموقف الذي اتخذه الرئيس (نواف) سلام هو موقف صائب، ونحن ندعمه في إجراء تحقيق لمعرفة المسؤول عن تقصير الأجهزة الأمنية في منع ما حصل من اعتداء على بيروت والدولة".

وبعد كلمة مخزومي، استعرض المجتمعون كل تفاصيل ما حصل والمواقف التي سجلت في الساعات الماضية، واتخذ المنتدى التوصيات الآتية:

... "1 - تحية لأهل بيروت بكل طوائفهم على صمودهم وكظمهم للغيظ من كل التجاوزات التي حصلت خلال تجمع البعض أمام صخرة الروشة، وتمسكهم بالدولة ومؤسساتها رغم كل التقصير الذي حصل.

2 - التضامن مع الرئيس نواف سلام بوجه الحملة التي تشن عليه. ويؤكد المنتدى أن مقام رئاسة مجلس الوزراء لا يمكن القبول بمسه أو تجاوزه تحت أي سبب أو مسمى.

3 - يؤكد المنتدى ألا عودة إلى ما قبل اتفاق الطائف لا بالشكل ولا بالمضمون. وهذا الاتفاق الذي بات جزءاً الدستور اللبناني لا تنازل عن أي بند فيه وبخاصة ما جاء في مقدمة الدستور أن لبنان وطن نهائي لأبنائه وعربي الهوية.

4 - يؤكد المنتدى أن بيروت ستبقى سيدة العواصم وأن المعتدين قدرهم الرحيل كما يشهد التاريخ. بيروت انتصرت مجدداً على أن من يريد استهداف الدولة يستهدف بيروت.

5 - يؤكد المنتدى على التمسك بوضع جدول زمني لحصرية السلاح بيد الدولة وتسليم السلاح غير الشرعي.

6 - توجيه التحية إلى المملكة العربية السعودية على موقفها الداعم الدائم للبنان ومؤسسات الدولة فيه.

7 - أكد المنتدى ضرورة أن تتمتع الحكومة بالشفافية في مقاربتها لكافة الملفات، وإطلاع الرأي العام على كل ما يحصل.

8 - قرر المنتدى اخذ موعد للقاء رئيس الحكومة للاستيضاح منه عن اسباب ما حصل في حادثة الروشة وعن الخطوات التي ستتخذ.

9 - يوجه المنتدى تحية تقدير لمؤسسة مخزومي على ما تقدمه لبيروت وأهلها، سواء لجهة إنارة الطرقات أم لجهة معالجة الحفر في الشوارع".